Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви американських і європейських чиновників.
Зазначається, що індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні, що приблизно вдвічі більше порівняно з попередніми місяцями цього року, і сягнув 95 мільйонів доларів у липні. За цим показником Індію випереджає тільки Китай.
“За словами чиновників, майже п’ята частина секретних технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію”, – зазначає видання.
Видання зазначає, що роль Індії у постачанні заборонених товарів представляє додаткову проблему, оскільки політики США та ЄС хочуть підтримувати партнерські відносини з урядом прем’єр-міністра Нарендри Моді, навіть попри те, що він підтримує зв’язки з Путіним. Індія також стала головним покупцем російської нафти, всупереч зусиллям союзників щодо обмеження продажів.
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