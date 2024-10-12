Індія стала другим за величиною постачальником критично важливих технологій у Росію, таких як мікрочіпи, мікросхеми та верстати.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви американських і європейських чиновників.

Зазначається, що індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні, що приблизно вдвічі більше порівняно з попередніми місяцями цього року, і сягнув 95 мільйонів доларів у липні. За цим показником Індію випереджає тільки Китай.

“За словами чиновників, майже п’ята частина секретних технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію”, – зазначає видання.

Видання зазначає, що роль Індії у постачанні заборонених товарів представляє додаткову проблему, оскільки політики США та ЄС хочуть підтримувати партнерські відносини з урядом прем’єр-міністра Нарендри Моді, навіть попри те, що він підтримує зв’язки з Путіним. Індія також стала головним покупцем російської нафти, всупереч зусиллям союзників щодо обмеження продажів.