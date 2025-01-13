Індія планує заборонити розвантаження нафти з танкерів, які потрапили під санкції США за транспортування російських вантажів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою, танкерам із санкційного списку не дозволять розвантажувати свої вантажі. Винятки можливі лише для суден, зафрахтованих до 10 січня, якщо вони завершать розвантаження до 12 березня.

Банки Індії будуть вимагати сертифікати походження нафти, щоб упевнитися, що вона не надходить від постачальників, які підпали під американські санкції.

На додаток, індійські нафтопереробні підприємства ведуть переговори з країнами Близького Сходу щодо довгострокових поставок нафти. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть запросити додаткові обсяги. Індія також переглядає участь державних компаній у проєкті “Восток Ойл”, що опинився під санкціями.

У випадку зниження поставок із Росії, індійські нафтопереробники ризикують втратити знижки, якими вони користувалися раніше.

Чиновник зазначив, що наслідки санкцій стануть помітними приблизно через два місяці після завершення перехідного періоду.

“Постачання нафти не є проблемою, оскільки ОПЕК має резервні потужності на 3 мільйони барелів на день, а постачальники поза ОПЕК, як-от США, Канада, Бразилія та Гаяна, можуть легко збільшити обсяги… Ціни на нафту залишаються проблемою, але подорожчання вище за $80, ймовірно, буде тимчасовим”, – пояснив представник уряду.

Щодо реакції Росії, чиновник припустив, що вона знайде способи продовжувати постачати нафту до Індії, навіть за умов нових санкцій.