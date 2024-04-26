Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

SCF Baltica перевозило 90 тисяч тонн мазуту для Reliance Industries — індійського конгломерату, що володіє підприємствами в енергетиці, нафтохімії та природному газі.

У березні індійські нафтопереробні заводи відмовлялися від російської нафти, яку перевозять судна “Совкомфлот”, що підпадають під санкції США.

SCF Baltica залишиться в індійському порту до п’ятниці.

“Совкомфлот” є найбільшою російською судноплавною компанією та одним із лідерів у морських перевезеннях вуглеводнів та обслуговуванні шельфових видобутків нафти та газу.

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