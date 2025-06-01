Обвал кар'єру в Індонезії: 17 загиблих, тривають рятувальні роботи

Про це пише Reuters з посиланням на пошуково-рятувальне агентство Basarnas.

1 червня в Індонезії тривають активні пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу кар’єру, що стався в провінції Західна Ява. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися щонайменше вісім осіб. На жаль, вже підтверджено загибель 17 людей, а ще шестеро отримали травми.

Цю інформацію повідомило агентство Reuters, посилаючись на дані пошуково-рятувального агентства Basarnas. Обвал стався в п’ятницю на території кар’єру в місті Чиребон. Губернатор провінції Деді Мульяді зазначив у своєму Instagram, що місце інциденту є небезпечним і не відповідає стандартам безпеки для працівників.

Міністерство енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії оголосило про початок розслідування причин обвалу та оцінку ризиків можливих подальших зсувів у цій місцевості.

Начальник Геологічного агентства міністерства, Мухаммад Вафід, повідомив, що в окрузі Сіребон часто трапляються зсуви ґрунту, особливо після сильних дощів. Район, де стався обвал, розташований на стрімкому схилі, що підвищує ризики.

Вафід також зазначив, що обвал міг бути спричинений неправильними методами видобутку, зокрема технікою підрізання, яка використовувалася на відкритій ділянці, а також надто крутим ухилом.

“Під час евакуації та пошуково-рятувальних робіт необхідно зважати на погодні умови та особливості рельєфу. Роботи не варто проводити під час або одразу після сильного дощу, адже зберігається загроза нових зсувів, які можуть становити небезпеку для рятувальників.” – Мухаммад Вафід

Місцева влада підкреслює, що кількість загиблих, про яку наразі відомо, є попередньою і може змінитися, оскільки пошуково-рятувальні роботи ще тривають.