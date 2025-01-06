Індонезія офіційно приєдналася до об’єднання БРІКС, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення про прийняття Індонезії було схвалено консенсусом усіх країн-членів у межах стратегії розширення, погодженої під час саміту БРІКС 2023 року в Йоганнесбурзі. Індонезія, яка займає четверте місце у світі за чисельністю населення, висловила зацікавленість у приєднанні до блоку ще раніше, прагнучи зміцнити позиції країн, що розвиваються, на міжнародній арені.

“Індонезія поділяє підтримку інших членів БРІКС щодо реформування глобальних інституцій управління та робить вагомий внесок у поглиблення співпраці між країнами Глобального Півдня”, – йдеться у повідомленні.

Індонезія отримала схвалення своєї заявки ще у 2023 році, проте вирішила завершити процес приєднання після завершення президентських виборів. Новий президент країни Прабово Субіанто вступив на посаду у жовтні минулого року.

На момент приєднання Індонезії до БРІКС до складу блоку також входять Єгипет, Ефіопія, Іран та Об’єднані Арабські Емірати. Уряд Бразилії, яка очолить БРІКС у 2025 році, висловив переконання, що співпраця з Індонезією стане важливим кроком для подальшого розвитку об’єднання.