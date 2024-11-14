Автомобіль, створений на основі концепції простоти, витривалості та безкомпромісної прохідності, обіцяє здивувати своєю здатністю долати найважчі перешкоди та умовні шляхи там, де інші навігатори губляться.

Про це повідомляє ITC.UA.

Джим Реткліфф – ініціатор створення цього позашляховика, відомий своєю наполегливістю і готовністю реалізовувати амбітні проєкти. Після того як Jaguar Land Rover вирішила припинити виробництво класичного Defender, Реткліфф запропонував компанії продати права на модель, але отримав відмову. Це стало стимулом для бізнесмена створити власний автомобільний підрозділ — Ineos Automotive, орієнтований на розробку нового покоління надійного позашляховика.

“Grenadier – це більше, ніж автомобіль, це спадкоємець духу Land Rover. Він створений для того, щоб бути там, де інші просто не можуть”, – зазначив Реткліфф.

Щодо конструктивних особливостей, Grenadier побудований на рамній платформі, з алюмінієвими панелями кузова, пружинними підвісками та постійним повним приводом, що надає йому стабільність і прохідність. Двигуни надає BMW: 3-літрові “шістки”, як бензиновий, так і дизельний варіанти, що вирізняються потужністю та надійністю.

Керуючись принципом «необхідне й нічого зайвого», інтер’єр моделі побудований з максимальним акцентом на практичність: усі кнопки і важелі значних розмірів для зручного користування навіть наосліп.

Дизайнери Ineos Automotive на чолі з Тобі Екуайером уникали надмірного декорування, надаючи перевагу функціональності. Внутрішнє оздоблення інтер’єру побудоване на принципах мінімалізму, натхненного пультами управління та кабінами сільськогосподарської техніки.

Модель представлена у кількох комплектаціях: Fieldmaster та Trialmaster, кожна з яких відповідає різним потребам — від комфорту до експедиційної прохідності. Fieldmaster орієнтований на комфорт з високоякісним салоном зі шкіри, а Trialmaster обладнаний для екстремальних умов, маючи захист кузова та додатковий акумулятор. Ціна автомобіля залежить від версії: від 3 690 179 гривень за пікап до 4 137 239 гривень за 5-місну версію Station Wagon.

Продажем Ineos Grenadier в Україні займатиметься компанія AWT Bavaria, яка надаватиме покупцям повну п’ятирічну гарантію без обмеження пробігу, додатково забезпечуючи три роки гарантії на покриття лакофарбою та 12 років на кузовну корозію.