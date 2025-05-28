Як повідомляє проєкт Inferno

Російська сторона утримує українських військовополонених у понад 300 закладах, включаючи тюрми, колонії та слідчі ізолятори, які розташовані як на території Росії, так і в окупованих регіонах України та Білорусі. Цю інформацію озвучив Олег Гущин, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, під час презентації проєкту “Інферно”.

Гущин зазначив, що доступ до цих місць утримання закритий для правозахисників та представників Червоного Хреста. “В Україні є п’ять таборів для військовополонених та п’ять тимчасових місць тримання, до яких мають безперешкодний доступ усі правозахисні організації, міжнародні інституції, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН та інші. Натомість Росія має понад 300 таких об’єктів, включаючи окуповані території та Білорусь, і жоден з них не доступний для зовнішнього контролю”, – підкреслив він.

Проєкт “Інферно” був ініційований Асоціацією родин захисників “Азовсталі” у співпраці з Відділенням міжнародного співробітництва 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”. На платформі проєкту публікуються дані про умови утримання українських військових, факти тортур, відсутність медичної допомоги та інші порушення прав людини.

Згідно з інформацією ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають тортурам у російських місцях утримання. “Ми створили цей сайт, щоб донести правду. На ньому представлено сторінки кожного місця утримання, кожного СІЗО та колонії з описами умов, тортур, доступу до медичної допомоги та іншими важливими деталями. Вся інформація базується на свідченнях звільнених полонених”, – розповів Нестор Барчук, представник НГУ “Азов”.

На сайті також доступна інтерактивна мапа, що показує локації таборів і тюрем, де утримують українців. Інформація була зібрана з особистих свідчень військових, які пережили полон в Оленівці, Таганрозі та інших місцях. Основна мета проєкту – зберегти пам’ять про воєнні злочини та вимагати відповідальності за них.

Якщо у когось є достовірна інформація про місця утримання українських військовополонених або про їхнє поводження, зокрема свідчення, документи чи інші матеріали, він може поділитися ними через форму зворотного зв’язку на сайті.