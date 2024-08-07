Національний банк дозволить курсові коливання для контролю інфляційних очікувань і досягнення цілі інфляції в 5%.

Про це заявив Пишний в інтервʼю.

Ключове завдання регулятора полягає у збереженні інфляції на помірному рівні у 2024 році та наближенні її до цілі 5% у наступні роки.

Це планується досягти шляхом захисту гривневих заощаджень населення та підтримки стабільності на валютному ринку, зокрема, контролюючи курсові коливання для управління інфляційними очікуваннями.

Голова НБУ зазначив, що при ухваленні рішень щодо ключової ставки буде враховуватися привабливість гривні.

Він підкреслив, що зниження ставки планується лише на перший квартал 2025 року, але політика буде адаптована для збереження економічної стійкості.

Очікується, що інфляція в 2023 році помірно зросте до 8,7%, але в наступному році знизиться до 6,6%, а у 2026 році повернеться до цільового рівня 5%. Це зниження інфляції буде підтримано повільнішим зростанням зовнішніх цін та нормалізацією економічних умов.