Сьогодні, 9 липня, зʼявилася інформація від волонтерки про те, що до дитячої лікарні "Охматдит" невідомі принесли отруєну воду. Проте у Центрі громадського здоров’я України зазначили, що інформація не підтвердилася.

Про це повідомили у ЦГЗ.

У повідомлені зазначено, що українські громадяни вкотре продемонстрували єдність та взаємопідтримку перед обличчям небезпеки. Звичайні люди розбирали завали зруйнованої Росією будівлі “Охматдит”, допомагали рятувальникам, продовжують донатити на відновлення лікарні. Приватний бізнес та державні компанії надають підтримку лікарні та постраждалим.

“Стресові умови через трагедію, великий суспільний інтерес та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації. Тому повідомляємо про те, що станом на 11:00 до закладів охорони здоровʼя не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували в “Охматдит”, — заявили в центрі.