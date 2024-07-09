Про це повідомили у ЦГЗ.
У повідомлені зазначено, що українські громадяни вкотре продемонстрували єдність та взаємопідтримку перед обличчям небезпеки. Звичайні люди розбирали завали зруйнованої Росією будівлі “Охматдит”, допомагали рятувальникам, продовжують донатити на відновлення лікарні. Приватний бізнес та державні компанії надають підтримку лікарні та постраждалим.
“Стресові умови через трагедію, великий суспільний інтерес та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації. Тому повідомляємо про те, що станом на 11:00 до закладів охорони здоровʼя не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували в “Охматдит”, — заявили в центрі.
- СБУ знайшла нові докази удару по “Охматдиту” ракетою Х-101 з боку Росії
- На території “Охматдиту” в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи
- На відео зафіксували момент вчорашнього прильоту у пологовий медцентр