Повідомлення про припинення військової допомоги Україні з боку Німеччини є неправдивими. Рівень підтримки буде визначено після затвердження бюджету в листопаді.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Речник МЗС спростував інформацію про припинення військової допомоги Німеччиною Україні, назвавши це маніпуляцією.

Він зазначив, що в Німеччині триває бюджетний процес, результати якого стануть відомі в листопаді, і тоді буде визначено рівень підтримки України на наступний рік.

«Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени», – нагадав Тихий.

Українська сторона продовжує співпрацю з Німеччиною для зміцнення підтримки України, підкреслюючи, що інвестиції в обороноздатність країни сприяють безпеці всієї Європи в умовах російської агресії.

Речник МЗС висловив вдячність Німеччині за її лідерство у підтримці України, зазначивши, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів і є критично важливою для подальшого захисту.

«Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році», – зазначив Тихий.

Речник МЗС висловив сподівання на швидку імплементацію рішення Групи Семи щодо використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України, підкресливши, що ці кошти мають доповнювати існуючу європейську та німецьку допомогу.

Він також зазначив, що військова допомога Україні є інвестицією у безпеку Європи, а її збільшення забезпечує мир на континенті на багато років уперед.