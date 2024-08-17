Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Російська пропаганда поширила відео, на якому нібито українські військові принижують літнього чоловіка, звинувативши їх у його вбивстві.
«Російська пропаганда вкотре цинічно використовує цивільних людей для розповсюдження своєї брехні та посилення маніпуляцій», – констатували в ЦПД.
Кремлівські медіа оголосили про його “смерть”, а російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Однак, за даними Центру протидії дезінформації, чоловіка знайшли живим і неушкодженим у його домі в Україні.
Громадян закликають довіряти лише надійним джерелам інформації і уникати ворожих маніпуляцій.
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