Інформація про знущання українських військових над літнім чоловіком у Курській області РФ є неправдивою.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Російська пропаганда поширила відео, на якому нібито українські військові принижують літнього чоловіка, звинувативши їх у його вбивстві.

«Російська пропаганда вкотре цинічно використовує цивільних людей для розповсюдження своєї брехні та посилення маніпуляцій», – констатували в ЦПД.

Кремлівські медіа оголосили про його “смерть”, а російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Однак, за даними Центру протидії дезінформації, чоловіка знайшли живим і неушкодженим у його домі в Україні.

Громадян закликають довіряти лише надійним джерелам інформації і уникати ворожих маніпуляцій.