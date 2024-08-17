фейк

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Російська пропаганда поширила відео, на якому нібито українські військові принижують літнього чоловіка, звинувативши їх у його вбивстві.

«Російська пропаганда вкотре цинічно використовує цивільних людей для розповсюдження своєї брехні та посилення маніпуляцій», – констатували в ЦПД.

Кремлівські медіа оголосили про його “смерть”, а російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Однак, за даними Центру протидії дезінформації, чоловіка знайшли живим і неушкодженим у його домі в Україні.

Громадян закликають довіряти лише надійним джерелам інформації і уникати ворожих маніпуляцій.

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