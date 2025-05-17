Олексій Гончаренко, народний депутат України, звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства оборони з ініціативою створення окремої військової форми для працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Він зазначив, що існуюча форма часто викликає плутанину між працівниками ТЦК та військовими, які перебувають на фронті.

Гончаренко підкреслив, що справжні захисники країни почали відчувати дискомфорт у піксельній формі через асоціації з ТЦК. Він пропонує ввести дві різні форми: одну для військових, які беруть участь у бойових діях, і іншу – для працівників ТЦК.

Відреагувала на цю ініціативу і партія “Європейська солідарність”, до якої належить Гончаренко. Нардепка Ірина Геращенко зазначила, що партія не ініціювала жодних законопроєктів щодо окремої форми для ТЦК і не обговорювала це питання на фракції. Вона підкреслила, що ініціатива Гончаренка є особистою, і партійці дізналися про неї через соціальні мережі, плануючи обговорити на фракції.

Геращенко також звернула увагу на численні скарги, які депутати отримують щодо дій окремих представників ТЦК, зокрема, щодо мобілізації, що відбувається з порушенням законодавства та застосуванням насильства, що негативно впливає на репутацію територіальних центрів комплектування.

Представники “Європейської солідарності” пропонують провести дискусію на комітеті з національної безпеки за участю уповноваженої з захисту прав військових Ольги Решетилової, щоб обговорити проблеми, пов’язані з діяльністю ТЦК.

Ірина Геращенко підкреслила, що мобілізація, хоч і є складним процесом, є важливою частиною воєнного часу, а ТЦК – невід’ємною складовою Збройних сил України. Вона також зазначила, що багато працівників ТЦК – це військові, які повернулися з фронту через поранення і тепер виконують інші завдання, заслуговуючи на повагу та вдячність за їхній внесок у захист країни.