Ініціатива вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн у Європарламенті

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Єврокомісія висловила свою позицію щодо ініціативи євродепутата Георге Піпері, який представляє ультраправу партію “Альянс за союз румунів” (AUR). Він закликав Європарламент проголосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн. Речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що це право кожного депутата, і питання буде розглянуто 10 липня відповідно до порядку денного.

“З нашого боку коментар простий: це ініціативи, які є в межах права депутатів Європарламенту. Ми не маємо додаткових коментарів щодо їхніх рішень.” – Паула Піньо, речниця Єврокомісії

Піньо також повідомила, що президентка Європейської комісії та її колеги будуть присутні на дебатах у Страсбурзі, де обговорюватимуть вотум недовіри. Дебати заплановані на 7 липня, а голосування відбудеться 10 липня.

Передумови для вотуму недовіри

Раніше стало відомо, що Піперя ініціював висунення вотуму недовіри до фон дер Ляєн та її комісії. Причиною цього стали його зауваження щодо таємного листування фон дер Ляєн з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів про закупівлю вакцини проти COVID-19.

Серед інших звинувачень на адресу фон дер Ляєн є можливе нецільове витрачання коштів після пандемії та спроби Європейської комісії просувати свою “зелену політику” через фінансування неурядових організацій.

Піперя зібрав 73 підписи на підтримку своєї ініціативи, що перевищує мінімальний поріг у 72 підписи, необхідний для початку процесу. Однак, якщо хтось із депутатів відкличе свій підпис, процес може бути зупинено.