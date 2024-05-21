Після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбулося у понеділок, кілька країн приєдналися до ініціативи Німеччини з посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомило Міністерство оборони ФРН у соцмережі Х.

«Численні партнери хочуть підтримати ініціативу Німеччини щодо посилення ППО України, – ідеться в повідомленні. – Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Канада – допомагати матеріально, США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія, Литва – матеріалами й ракетами», — йдеться в повідомленні.

Латвія планує приєднатися до ініціативи “Негайні дії з питань протиповітряної оборони” (IAAD), яку ініціювали Міністерство оборони та МЗС Німеччини.

Ця ініціатива спрямована на посилення протиповітряної оборони України. Згідно з повідомленням, останнє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 20 травня.

Німеччина запропонувала ініціативу IAAD у квітні, закликавши союзників створити нову коаліцію для постачання Україні систем протиповітряної оборони, включаючи системи Patriot, Iris-T, Skynex та зенітні установки Gepard.