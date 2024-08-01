З 7 по 9 травня організація Inclusion Europe разом з організацією Enable провели конференцію «Європа в дії» 2024 року в Глазго, Шотландія. У конференції взяли участь понад 400 осіб з понад 30 країн. Учасники конференції обмінювалася практиками, які успішно сприяли інклюзії; визначили, як служби підтримки людей з інвалідністю можуть стати більш узгодженими з принципами ООН, і сприяли розвитку самоадвокації та активності осіб з інтелектуальними порушеннями. Серед учасників – делегація з України.

Протягом трьох днів учасники, серед яких були самоадвокати (самоадвокати – люди з інвалідністю, які борються за свої права), представники організацій людей з інвалідністю, постачальники послуг підтримки та політики, обговорювали наступні кроки для захисту повних прав та інклюзії людей з інтелектуальними порушеннями та їхніх родин. Цей захід також надав можливість відзначити 70-ту річницю компанії Enable та її роботи з просування прав людей з інтелектуальними порушеннями в Шотландії.

«Він не ідеальний, але це мій дім, і він дозволяє мені жити так, як я хочу».

Ключовою темою конференції була деінституціалізація та продовження переходу до форм підтримки, орієнтованих на громаду та особистість. Самоадвокати з різних країн світу – поділилися своїм досвідом життя в установах чи лікарнях та переїзду у власні домівки для самостійного життя.

Василь Мирявчик, самоадвокат з України розповів: “Я захищаю права людей з інвалідністю, не дивлячись на свій діагноз. На цій конференції я розказував про війну в нашій країні. Я дуже вдячний усім, що приїхав сюди”.

З огляду на показники інклюзії Inclusion Europe 2023, згідно з якими понад 750 000 людей з інтелектуальними порушеннями, все ще живуть в інституційних установах «догляду» в Європі, необхідні подальші дії з боку розробників політики, місцевих органів влади та постачальників послуг підтримки та соціальної допомоги для роботи з людьми та їхніми сім’ями, щоб гарантувати, що процес деінституціалізації триває.

Конференція підкреслила важливість особистісно орієнтованої підтримки та планування, а також необхідність надання людям з вадами розумового розвитку реального вибору місця проживання. Модель особистого помічника , розроблену компанією Enable у Шотландії, було представлено як один із прикладів самостійної підтримки, яка дозволяє людям особисто створювати власну команду підтримки відповідно до своїх особистих потреб і амбіцій. Enable також представила свою програму «Подолання бар’єрів», розроблену спільно з Единбурзьким університетом Нейпір і ScottishPower, щоб відкрити доступ до університетської освіти та подальших можливостей працевлаштування.

Річард Дж. Бейкер: “Ми заявляємо про всебічну підтримку України!”

Річард Дж. Бейкер Керівник відділу зовнішніх зв’язків і кампаній Enable розповів: “На конференції, ми почули, як організації які захищають права людей з інвалідністю приїхали на цю конференцію з усієї Європи. І ми знаємо як важко нашим колегам з України. Вони борються щодня, і відчувають багато тиску на людей з інвалідністю в Україні в їх боротьбі і захисті країни. Люди з інвалідністю з України завжди в наших серцях, ми дійсно їх підтримуємо! Ви робите стільки важливих речей, щоб люді з інтелектуальною недостатністю, щоб вони і в часи страшної війни мали доступ до соціальних послуг, мають ті заняття і отримали підтримку навіть в найбільш складних умовах війни. Ми хочемо показати нашу підтримку усім людям з України!”

Учасники також визначили необхідність міжгалузевої співпраці, зокрема між тими, хто працює у сфері житла, зайнятості, освіти та підтримки, щоб гарантувати, що люди з обмеженими можливостями можуть бути справді включені в громаду.

«Якщо ви бачите моє мистецтво, мої поробки, свічки, прикраси – ви бачите мої здібності, і я більше не людина з інвалідністю» – Оксана Штефанюк, самоадвокатка з України.



Для Оксани Штефанюк молодої жінки з інвалідністю з України – це була перша подорож за кордон і участь в міжнародній конференції. Вона розповіла про діяльність центру “Тавор” для людей з інвалідністю і ми показали наші витвори – це свічки ароматичні, прикраси, намиста з бісеру – які власними руками виготовили люди з інвалідністю.

Доступ до якісної освіти має важливе значення для розширення можливостей людей з інтелектуальними порушеннями брати активну участь і робити внесок у життя своїх громад.

Негативні наслідки булінгу були визначені як перешкода для досягнення інклюзивної освіти, так само як і потреба в кращій підготовці вчителів, яка б надавала професіоналам потрібні знання для задоволення різних навчальних потреб їхніх учнів.

Самоадвокати також закликали вчителів зосередитися на здібностях і різноманітних талантах своїх учнів, а не на тому, чого вони не вміють.

«Коли я був молодшим, мене ніхто не запитував, ким я хочу стати, коли виросту»

Кілька семінарів конференції стосувалися того, як збільшити можливості працевлаштування для людей з інтелектуальними порушеннями. Доповідачі семінару надали роботодавцям практичні поради щодо підвищення доступності та різноманітності своїх організацій.

Раїса Кравченко: «Захист прав людини — це справа мого життя».

Раїса Кравченко, експертка з адвокації ВГО “Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень” розповіла: “Мій виступ відбувся під час засідання Генеральної асамблеї Європейської інклюзії, я там представляла нашу організацію. сьогодні через членів Інклюзивної Європи великий інтерес до України. У мене була така доповідь і про ситуацію в Україні і про вплив воєнних дій на людей з інтелектуальними порушеннями. Зокрема, йдеться не лише про матеріальні потреби, потреби в психологічній підтримці, потреби в зміні політики. Потреби в тому, щоб Євросоюз вплинув на те, що відбувається в Україні. Щоб виділені кошти не йшли на відбудову інтернатів, щоб не було первинних інвестицій в інтернати, в час, коли Україна є підписантом “Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю”. Це було надзвичайно важливо і ми переконані, що Інклюзивна Європа від початку повномасштабного вторгнення підтримувала нас.”

Мілена Джонова представниця Інклюзивної Європи заявила про підтримку України і людей з інвалідністю під час війни: “Першочергово я хочу подякувати за співпрацю з колегами з України. інклюзія людей з інтелектуальними порушеннями, це велика можливість для співпраці. Хоробрість української нації, надихає європейців. На мою думку, це плідна співпраця. Ми будемо дуже щасливими бачити Україну частиною Європейського Союзу.”

Моніторинг в дії

Панельна сесія другого дня була зосереджена на ролі даних і моніторингу в просуванні прав людини. Inclusion Europe представила свої останні індикатори інклюзії, які спрямовані на ліквідацію прогалини в даних щодо прав та інклюзії людей з інтелектуальними порушеннями та їхніх сімей.

У 2023 році Inclusion Europe зібрала дані з 29 європейських країн, у тому числі 23 членів Європейського Союзу. Основні висновки звіту включають:

У 26 країнах особу можна позбавити дієздатності, і вони не можуть вирішувати щодо своїх власних грошей, або де жити, або з ким одружитися.

700 000 учнів з інтелектуальною недостатністю все ще перебувають у спеціальних школах, позбавлені позитивних наслідків інклюзивного навчання.

20 тисяч дітей з вадами інтелекту взагалі не здобувають освіти.

Менше ніж 10% людей з вадами розумового розвитку мають оплачувану роботу.

Матеріал підготувала

Олена Царенко