Інноваційні кліматичні рішення в Європі: інтерактивна мапа

Читайте більше у колекції публікацій про клімат на YEP News — агрегаторі новин від “Європейської перспективи”, який об’єднує найкращу журналістику з усієї Європи вашою мовою.

Протягом наступного десятиліття, згідно з прогнозами вчених, ми можемо очікувати найвищих температур за всю історію спостережень. Європейські громади впроваджують інноваційні рішення для боротьби з наслідками кліматичних змін, від давньоримських акведуків до сучасних “міст-губок”.

Редактори з різних країн зібрали 40 найцікавіших прикладів рішень, які реалізуються по всій Європі – від експериментальних до суперечливих. Ці рішення можна дослідити на інтерактивній мапі, створеній “Європейською перспективою”.

На карті ви знайдете п’ять основних кліматичних викликів та дізнаєтеся, як міста та регіони намагаються їм протистояти. Клікніть на точки на мапі, щоб отримати більше інформації про результати та обговорення, які вони викликають.

“Європейська перспектива” – це редакційна співпраця, що об’єднує європейські суспільні медіа.

Оригінальний контент підготовлений такими медіа, як AFP (Франція), Arte (Франція-Німеччина), BBC (Велика Британія), BNT (Болгарія), BR (Німеччина), CT (Чехія), DW (Німеччина), ERR (Естонія), ERT (Греція), Franceinfo (Франція), GPB (Грузія), HRT (Хорватія), LRT (Литва), LSM (Латвія), Polskie Radio (Польща), RTBF (Бельгія), RTE (Ірландія), RTP (Португалія), RTVA (Андорра), RTVE (Іспанія), RTVSLO (Словенія), Swissinfo (Швейцарія), Swedish Radio (Швеція), SRF (Швейцарія), TVPWorld (Польща), Yle (Фінляндія).

Дослідження проводили: Marie Hospital (AFP), Lena Sauerer (BR), Eve Tsirigotaki (ERT), Joana Bénard da Costa (RTP), Veronica De Vore (Swissinfo), Mykola Shylin (Suspilne) та Ilia Sadgobelashvili (GPB).

Координацію забезпечили: Luis Garcia Fuster (EBU), Martin Sterba (CT), Eve Tsirigotaki (ERT).

Проєктом керує: Alexiane Lerouge (EBU).

Ілюстрації виконані Анн-Софі де Стер.

Проєкт “Європейська перспектива” отримує фінансування від Європейського Союзу в рамках підготовчої дії “Європейські медіаплатформи”.