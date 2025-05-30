Інноваційні бетонні суміші для відновлення інфраструктури України

Про це йдеться на сторінці університету у Facebook

Науковці Київського національного університету будівництва та архітектури, у співпраці з міжнародними партнерами, розпочали новий проєкт під назвою “Розробка нових підходів і конструкційних матеріалів для відновлення пошкодженої інфраструктури України з урахуванням екологічної стійкості”. Цю інформацію оприлюднено на офіційній сторінці університету у Facebook.

Основною метою проєкту є створення інноваційних бетонних сумішей, які виготовлятимуться з використанням відходів, зокрема уламків зруйнованих будівель. Ці матеріали планують використовувати як у 3D-друці, так і в традиційному будівництві.

“Через війну багато будівель в Україні зруйновано. Залишки бетонних конструкцій можна ефективно переробити й використати для зведення нового житла. 3D-друк бетону порівняно з традиційними методами будівництва може забезпечити вищі темпи зведення, значно менше використання людського ресурсу, а також заощадження матеріалів та енергії.”

Університет також зазначає, що до складу бетонної суміші планують додавати промислові та сільськогосподарські відходи, що підвищить екологічну стійкість матеріалу.

Розроблену за новою рецептурою бетонну суміш планують використовувати не лише в Україні, а й у Польщі та США для будівництва як цивільних, так і військових об’єктів.

Тривалість реалізації проєкту становитиме два роки.

Раніше повідомлялося, що на базі Київського авіаційного інституту планується створення наукового парку для розробки інноваційних технологічних рішень у різних сферах.