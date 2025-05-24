Інноваційні контактні лінзи для бачення інфрачервоного світла

Про це пише The Guardian

Група вчених з Китаю представила інноваційні контактні лінзи, які дозволяють людям бачити інфрачервоне випромінювання, що зазвичай залишається невидимим для людського ока. Ця розробка стала темою обговорення в наукових колах та була висвітлена в журналі Cell.

На відміну від традиційних приладів нічного бачення, нові лінзи не потребують джерела живлення і залишаються прозорими, що дозволяє одночасно сприймати як інфрачервоне, так і звичайне видиме світло. Це відкриває нові горизонти для використання технології в різних сферах.

Вчені з Університету науки і технологій Китаю, які стоять за цим проектом, вважають, що цей винахід є першим кроком до створення «суперзору» для людини. Професор Тянь Сюе, один з авторів дослідження, зазначив, що така технологія може стати корисною для людей з дальтонізмом, розширюючи їхні можливості сприйняття кольорів.

У процесі дослідження використовувалися наночастинки, які здатні поглинати інфрачервоне світло і перетворювати його на видиме – червоне, зелене або синє. Раніше ці частинки успішно імплантували мишам, але для людей було обрано менш інвазивний підхід – вбудування їх у м’які контактні лінзи.

Під час експериментів учасники могли бачити сигнали від інфрачервоного світлодіода, включаючи символи азбуки Морзе, і визначати напрямок джерела інфрачервоного світла. Цікаво, що з заплющеними очима зображення ставало чіткішим, оскільки повіки блокували видиме світло, але пропускали інфрачервоне.

Хоча на даний момент технологія не дозволяє бачити тепло, оскільки не охоплює дальній інфрачервоний діапазон, вчені впевнені, що майбутні версії лінз будуть більш чутливими і зможуть розширити можливості сприйняття.

Дослідники також вбачають потенційне застосування цих лінз у повсякденному житті, наприклад, для читання секретних повідомлень, переданих через інфрачервоне світло, які зможуть бачити лише ті, хто носить такі лінзи. Для людей з порушеннями сприйняття кольорів ця технологія може перетворювати непомітні відтінки на доступні для зору.

«Ми лише на початку шляху до розширення меж людського зору», – підкреслюють автори дослідження, відкриваючи нові можливості для майбутніх технологій.