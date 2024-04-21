Міністерство оборони України затвердило єдині стандарти кібербезпеки та змінює захист своїх інформаційних систем

Про це повідомляє Міноборони України.

Тож відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти відомства матимуть єдині правила кібербезпеки. В Міноборони кажуть, що вони враховуватимуть найкращі підходи НАТО та міжнародні стандарти.

“Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки”, – прокоментувала заступниця Міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.