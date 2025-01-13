Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони дозволив залучати іноземні компанії до розробки та модернізації військової техніки для Сил оборони.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Згідно з ухваленою постановою, внесено зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення. Оновлений механізм поширюється на зовнішньоекономічні контракти та визначає умови співпраці з іноземними партнерами.

“Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів”, – сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

Керівник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак наголосив, що ініціатива сприятиме створенню нових зразків озброєння та модернізації наявної техніки. Це дозволить підвищити обороноздатність України через використання передових західних технологій.