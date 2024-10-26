Про це свідчить картка законопроєкту №12023 на сайті парламенту.
Згідно з нею, 25 жовтня закон повернуто з підписом від президента.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України”.
Раніше іноземці могли служити лише на рядових та сержантських посадах.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.
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