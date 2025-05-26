Як блогери і TikTok формують реальність Північної Кореї: аналіз пропаганди

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Яким чином функціонує “реальність” на замовлення? Хто дав дозвіл блогерам знімати в Північній Кореї? Чи існують там супермаркети та TikTok? Як інфлюенсери стали інструментом пропаганди, і де проходить межа між блогерством і маніпуляцією? Чи може диктатор стати популярним у TikTok? Чому російські туристи виявляють інтерес до корейських гірськолижних курортів? Яка роль жіночої дипломатії в Північній Кореї? Які спільні риси між пірамідами та ядерними ракетами?

У новому випуску Слей Шоу ведуча Марія Тучка, відома як ТУЧА, разом з футурологом Петром Сухорольським аналізують, що насправді відбувається в житті Північної Кореї. Обговорюються фейки, романтизація диктатури та блогери, які, можливо, не усвідомлюють, що стали частиною системи.

У відео розглядаються маніпуляції, емоційна зброя, “щасливі” діти в умовах диктатури, експорт краси та нові форми пропаганди. Як ілюзія “нормальності” може зруйнувати моральні межі? Що робити з блогерами, які не ставлять запитань? Чому навіть найкращі наміри можуть грати на користь режиму?