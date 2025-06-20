Бійці 505-го батальйону морської піхоти: боротьба з FPV-дронами на Херсонщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

«Цей напрямок непростий: відкрита місцевість, поля, противник знає всі доріжки і маршрути, закидає нас FPV-дронами й мінами. Сьогодні теж прилетіло по нашому екіпажу», – ділиться боєць 505-го окремого батальйону морської піхоти з позивним Альтаїр.

Зустрічаємося з ним на Херсонщині, де морпіхи утримують частину фронту вздовж Дніпра. До листопада 2022 року правий берег області був під контролем російських військ, тому місцевість для противника знайома не лише з карт.

Альтаїр – провідник у бронегрупі, яка займається логістикою. Вони доставляють бійців і провізію на позиції, а також евакуюють поранених. Самі морські піхотинці описують свою службу на цій ділянці як активну оборону. Росіяни постійно намагаються захопити річкові острови, щоб закріпитися на правому березі.

«Вогонь з капоту валить, я нічого не бачу»

З екіпажем бронегрупи 505-го батальйону ми познайомилися ще в грудні 2024 року на Курахівському напрямку. Тоді Альтаїр виїжджав на БТРі Kirpi для мінування території, коли їх вразив російський FPV-дрон. Водію важко поранило руку, а кілька саперів отримали травми середньої важкості. Альтаїр відбувся лише подряпинами. Kirpi довелося витягувати з кювету.

Альтаїр вважає цей інцидент випадковістю: росіяни влучили у вразливе місце Kirpi, а під час евакуації виникла паніка. Зараз усі поранені вже одужали і знову на службі. БТР відремонтували, і він продовжує виконувати завдання в прибережних районах, незважаючи на постійний ризик ударів дронів та артилерії.

Альтаїр закриває двері бронемашини Mastiff. Скоро його екіпаж вирушить на передові позиції для ротації піхотинців.

Водій Mastiff Шустрий за кермом. Уночі екіпаж не вмикає фари – покладаються на прилад нічного бачення.

«Противник сидить одразу за річкою. Це дозволяє їм контролювати місцевість із неба й швидко реагувати. Нам важко сховатися, тому шукаємо різні способи застосування РЕБів, постійно щось вигадуємо й хитруємо», – розповідає Альтаїр.

Шустрий і Альтаїр готують Mastiff до нічного виїзду на вогневі позиції. Напередодні мого приїзду до військових з бронегрупою знову стався інцидент – вони потрапили під удар росіян, коли завозили на позицію групу бійців і забирали кількох, які отримали контузію. Врятувала антидронова сітка, в яку заплутався безпілотник.

«Все нормально було: під’їхали, загрузились, рушили. А на трасі нас догнала FPV-шка, – розповідає Шустрий. – Нічник вирубився, з капота вогонь валить, я нічого не бачу. Зʼїхав на узбіччя і думав, що вже не вигребу звідти. Але побачив дорожній знак на трасі й помаленьку до нього виїхав».

«Захочеш жити – будеш бігати»

Розрахунки гранатометників – це частина груп вогневої підтримки, які контролюють позиції на узбережжі Дніпра разом із суміжними підрозділами.

Навіднику СПГ Вегасу – всього 20 років, і 10 місяців він уже в армії. Спочатку був у бригадному батальйоні логістики, а потім вирішив перевестися в 505-й батальйон. Його побратим Тор служив у Повітряних силах, але після наказу командування про переведення потрапив у морську піхоту.

«По техніці працюємо кумулятивом, по піхоті – осколочними снарядами, – каже Вегас про застосування СПГ на напрямку. – Реагуємо одразу, як противник починає підсуватися ближче або обладнує нові спостережні пункти».

Військовий зазначає, що нині головне – швидко розгорнутися, відстрілятися й сховатися в укриття: «Багато дронів на нас полює, спокійно не покатаєшся. Але захочеш жити – будеш бігати».

Командує бійцями сержант із позивним Фартовий. 25-річний боєць встиг повоювати на Донецькому напрямку, а також брав участь в операції ЗСУ в Кринках, де пробув 72 дні.

«Це було пекло, – згадує військовий про той час. – Стрілецькі бої в п’яти метрах, закидали один одного гранатами. Евакуюватися було дуже важко. Коли зʼявлялась можливість когось вивезти, то відправляли важких поранених. Але найскладніше й досі – позбутися болю від втрати побратимів», – згадує Фартовий.

«Ми намагаємось протидіяти, але їх більше»

У 505-му батальйоні, як і в багатьох інших підрозділах, активно працюють над розвитком безпілотної компоненти. Тут вже мають мобільну інженерну лабораторію, де бійці готують дрони для бою, працюють з наземними роботизованими комплексами та експериментують із новими технологіями.

«Більшість дронів від держави й волонтерів треба ще доробляти під наші задачі. Для цього ми шукаємо і навчаємо людей, створюємо їм умови для роботи. А оскільки дрони – один із основних засобів ураження й розвідки, роботи дуже багато», – розказує інженер БпЛА з позивним Салтівка.

Салтівка, родом із Харкова, до приходу у військо займався авторемонтом. Він зазначає, що росіяни значно масштабували виробництво й застосування дронів, РЕБів та засобів радіоелектронної розвідки, які допомагають їм виявляти українські позиції. На південному напрямку російські пілоти також почали більше використовувати FPV-дрони на оптоволокні.

«Якщо порівняти ситуацію зараз і пів року тому, то стало гірше: ворожих безпілотників багато, вони ефективніші. Ми намагаємось протидіяти, але їх більше», – додає ще один майстер БпЛА, якого побратими називають просто Іванович.

«Не розділяємо, Херсонщина це чи Донбас»

На невеликому полігоні, вкритому польовими травами, пілоти FPV-дронів вправляються в керуванні різними моделями та готуються до бойових виїздів. Серед військових – англомовна дівчина, яка голосно жартує. Анна Тату народилася в Польщі. Від народження вона не має однієї ноги. Ще немовлям її вдочерила сім’я з Бельгії, а вже дорослою Анна знайшла своїх біологічних батьків, які розповіли, що вона має і українське коріння.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анна приїхала волонтерити на Донбас – купувала автівки, генератори, засоби РЕБ, часто для підрозділів морської піхоти. А потім вирішила приєднатися до бійців: вже кілька місяців жінка служить у 505-му батальйоні. Нещодавно Анна пройшла смугу перешкод і нарешті отримала берет кольору морської хвилі.

«Я мріяла стати військовою з дитинства. У Бельгії цього не вдалося, тому я дуже хотіла долучитися до української армії. Перемовини з різними командирами були довгі, але одного дня я почула омріяне “так”, – розповідає Анна.

Пілот FPV-дрона Марік прийшов у морську піхоту з Повітряних сил. Керував човном під час операцій на Дніпрі, згодом потрапив у підрозділ ударних БпЛА 505-го батальйону. Боєць так мріяв про цю посаду, що опанував роботу з FPV за пару місяців.

Командир підрозділу ударних БпЛА 505-го батальйону з позивним Демон каже про своїх підопічних як про добре вмотивованих людей, які розуміють і свою роль, і ризиковість задач. Демон – з Херсонщини.

«Захищати рідну землю – особливе відчуття, – каже військовий. – Але і Донбас, і Запоріжжя теж наші, тому ми не розділяємо ніколи. Наказ – і ми там, де потрібні».

У 2022 році Демон опинився в окупації в Херсоні, але зрештою зміг виїхати й вивезти сімʼю у Кривий Ріг. Коли всіх прилаштував, сам пішов добровольцем у військо. Працювати з дронами вчився на курсах у Британії, а потім у бойових умовах в Україні.

За кілька місяців на Херсонщині пілоти ударних дронів підрозділу вже вразили десятки спостережних пунктів та живу силу росіян на лівому березі Дніпра, їхні автівки та бронемашини.

«Вони недавно так вальяжно каталися на БТРі, обстрілювали наші позиції на правому березі, а нам аеророзвідка якраз доповіла про техніку й ми підняли борт. Летимо і бачимо цей “бетер”. “Ляпнули” по ньому – він загорівся», – згадує свій недавній бойовий виліт пілот FPV із позивним Ваха.

«Зупинити їх і помститися – тепер справа принципу»

Командує 505-тим батальйоном офіцер із позивним Комісар. Кадровий військовий, повномасштабне російське вторгнення він зустрів у Маріуполі на посаді заступника командира десантно-штурмової роти 36 бригади морської піхоти. Далі були бої за місто, полон в Оленівці, обмін і повернення у вересні 2022 року.

«Завжди хотів служити в піхоті, ближче до землі, як кажуть», – з посмішкою каже Комісар. Коли розповідає про своїх людей, він передусім згадує про їхню вмотивованість.

22-річний боєць 505-го батальйону з позивним Чел приїхав із Європи в лютому 2022 року. Рекрутинговий центр морської піхоти відправив його навчатися спершу до Нідерландів, а потім до Румунії. Перший бій Чел прийняв у квітні 2023 року на островах під Херсоном. Важке поранення отримав на Курахівському напрямку.

«Пощастило, що побратими не мене кинули під час артобстрілу, а затягли в БТР і надали першу допомогу. Частину ноги пізніше лікарям довелося ампутувати», – розповідає Чел.

Після лікування і реабілітації, з протезом ноги Чел повернувся у 505-й батальйон. Зараз він служить на спостережному пункті, стежить за ситуацією на полі бою, підтримує зв’язок з підрозділами, які задіяні в операціях. Але мріє повернутися в піхоту.

«Моя мотивація тепер ще вища. Росіяни прийшли на мою землю, зачепили мене, вбивають наших людей. Зупинити їх і помститися – тепер справа принципу», – говорить Чел.

Хлопець вірить, що ні українська влада, ні військове командування не підуть на територіальні поступки. «Росія вимагає, щоб ми відступили, віддали їм Херсон, Запоріжжя. Навіщо тоді були наші жертви? – риторично питає він. – Ми не повинні здаватися».