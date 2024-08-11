Туреччина відновила повноцінний доступ на національному рівні до популярної соцмережі Instagram після тижневого блокування. Представники соцмережі запевнили, що платформа дотримуватиметься турецького законодавства.

Про це повідомляє Business Standard.

“У ніч проти неділі Туреччина відновила доступ до мережі Instagram після понад тижня блокування на національному рівні”, — йдеться в матеріалі.

За словами міністра інфраструктури Туреччини Абдулькадіра Уралоглу, всі сторінки в соцмережі, які належать терористичним організаціям, буде закрито, і весь контент, який пропагує ці організації, видалять.

Нагадаємо, що Управління інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини 2 серпня закрило доступ до Instagram без пояснення конкретної причини. Пізніше представники уряду заявили, що заборону було введено через те, що платформа соціальних медіа не дотримується турецьких законів.

За даними We Are Social Media, новинної компанії цифрового маркетингу в Нью-Йорку, Instagram має понад 57 мільйонів користувачів у Туреччині. За оцінками Асоціації операторів електронної торгівлі, Instagram та інші соціальні медіаплатформи щодня генерують електронну комерцію у Туреччині на суму близько 930 мільйонів турецьких лір (27 мільйонів доларів).