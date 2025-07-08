Threads наздоганяє X: конкуренція соціальних мереж у 2025 році

Конкуренція серед соціальних мереж стає дедалі жорсткішою. Instagram Threads практично досягла рівня X (колишнього Twitter) за кількістю щоденних активних користувачів на мобільних пристроях. Згідно з даними аналітиків компанії Similarweb, мобільний додаток Threads для iOS та Android значно наблизився до показників X.

У червні 2025 року Threads зафіксувала 115,1 мільйона щоденних активних користувачів, що на 15,1 мільйона більше, ніж півроку тому, коли цей показник становив 100 мільйонів. У порівнянні з червнем 2024 року, зростання склало 127,8%. Натомість X мала 132 мільйони активних користувачів, але за рік цей показник знизився на 15,2%.

Децентралізована соціальна мережа Bluesky також демонструє вражаюче зростання – за рік кількість її щоденних активних користувачів зросла на 372,5%. Проте загальна аудиторія залишається невеликою – лише 4,1 мільйона користувачів на день, хоча загальна кількість зареєстрованих акаунтів досягає 37 мільйонів.

Після виборів у США наприкінці 2024 року Bluesky отримала значний поштовх, коли частина користувачів X залишила платформу через незгоду з політикою Ілона Маска, який зблизився з Дональдом Трампом. Однак згодом темпи зростання уповільнилися, а скарги на односторонню ліволіберальну спрямованість Bluesky призвели до повернення частини користувачів до Threads.

Незважаючи на потенціал Bluesky в довгостроковій перспективі, основна конкуренція наразі точиться між Threads та X, особливо на мобільних пристроях, де Threads стала головним суперником X за рекламні бюджети. Meta, власник Threads, покладається виключно на рекламу як джерело доходу.

У настільному сегменті ситуація виглядає інакше: у червні 2025 року X мала 145,8 мільйона щоденних відвідувань через браузери, тоді як Threads – лише 6,9 мільйона. Bluesky трохи випереджає Threads у цьому сегменті з 5,3 мільйона відвідувань на день.

У США Threads майже досягла X на мобільних пристроях (15,3 мільйона проти 22,9 мільйона щоденних користувачів), але в браузерах X домінує з 33,1 мільйона відвідувань на день. Bluesky має 2,4 мільйона активних користувачів у браузері, а Threads – лише 985 тисяч.

Аналітики зазначають, що довгостроковий успіх Bluesky залежить не від протестного трафіку, а від інтересу до технологічного підходу – відкритої та налаштовуваної соціальної мережі. Користувачі, які переходять лише через неприязнь до X, можуть швидко залишити платформу, якщо вона не виправдає їхніх очікувань. Натомість технічна спільнота може залишитися і підтримувати розвиток екосистеми.

За останніми даними Meta, Threads має 350 мільйонів щомісячно активних користувачів. X, як приватна компанія, більше не публікує статистику, але Ілон Маск у 2024 році заявляв про 600 мільйонів щомісячних активних користувачів.

Отже, Threads поступово стає серйозним конкурентом X, особливо на мобільних платформах, хоча веб-аудиторія Threads поки що залишається слабкою. Тим часом Bluesky продовжує шукати свою нішу між технологічною аудиторією та незадоволеними користувачами X. Боротьба за користувачів триває.