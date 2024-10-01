Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг 26 вересня зобов’язала ДНП «Національний інститут раку» скасувати рішення про відхилення найдешевшого учасника відкритих торгів стосовно проектування третьої черги реконструкції будівель інституту в Києві очікуваною вартістю 15,23 млн грн.

Як повідомляють «Наші гроші», про це йдеться у системі «Прозорро».

На знімку зображені керівники Національного інституту раку разом із Георгієм Біркадзе, який передавав куратору проєкту “Велике будівництво” Юрію Голику інформацію щодо розслідувань НАБУ.

Раніше компанія, пов’язана з Біркадзе, “Інжиніринг-Холдинг”, отримала контракти на проєктування першого корпусу та будівництво радіологічного центру Інституту.

Однак, коли оголосили тендер на проєктування третього корпусу, з’явилися конкуренти, що раніше займалися проєктуванням Охматдиту. Вони подали найбільш вигідну пропозицію за ціною, але Інститут раку відхилив її, посилаючись на “аномально низьку” вартість.

Антимонопольний комітет України втрутився в ситуацію, підтвердивши, що відхилення було незаконним, і наказав повернути пропозицію на повторний розгляд.

Будемо стежити, з ким Інститут укладе контракт: чи знайдеться ще одна причина, аби відхилити конкурентів Біркадзе?

Викликає здивування, що після скандалу з витоком інформації з НАБУ, державні установи продовжують співпрацювати з компаніями, пов’язаними з Біркадзе. Спершу будівництво Національного Меморіалу біля Києва, а тепер реконструкція будівель Національного інституту раку.