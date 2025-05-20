Єврокомісарка з питань сусідства та розширення ЄС Марта Кос підкреслила, що інтеграція України в Європейський Союз стане важливою складовою гарантій безпеки після початку мирних переговорів. Цю заяву вона зробила в Брюсселі перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Кос зазначила, що під час зустрічі учасники обговорять, яким чином Європа може підтримати Україну в досягненні справедливого та тривалого миру. «Інтеграція України в ЄС є ключовим елементом безпеки не лише для України, а й для всієї Європи», – акцентувала вона.

Єврокомісарка також повідомила, що Україна вже виконала необхідні кроки для відкриття переговорного Кластера 1 – «Основи». «Рада має всі елементи для прийняття рішення. Минулого тижня ми надіслали до Ради ще два скринінги по Кластеру 2 і Кластеру 6 для України та Молдови. Якщо темпи роботи збережуться, всі скринінги можуть бути завершені до осені», – додала Кос.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року офіційно подав заявку на членство України в ЄС за спеціальною процедурою. Вже 23 червня 2022 року на саміті в Брюсселі Європейська рада надала Україні статус кандидата.

Для подальшого просування Україні необхідно провести ряд важливих реформ, серед яких – зміцнення верховенства права, боротьба з олігархами та корупцією. Загалом таких реформ сім.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року заявив, що уряд повністю виконав усі рекомендації Єврокомісії і країна готова до наступного етапу.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати переговори про вступ України до ЄС. 21 червня 2024 року Рада ЄС підтвердила мандат на переговори, а самі перемовини стартували 25 червня у Люксембурзі.