Бої на Покровському напрямку: ситуація біля Костянтинівки 8 червня

За даними Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, зосереджені на сході від міста, поблизу Костянтинівки. Тут Сили оборони України активно протистоять російським військам. Про це 8 червня повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ Віктор Трегубов.

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби російські війська здійснили 65 атак на українські позиції в Покровському районі, зокрема, в околицях Полтавки, Миролюбівки, Мирного та Єлизаветівки, які розташовані на сході від Покровська.

Віктор Трегубов зазначив, що основний вектор російських атак зосереджений на трасі, що веде від Покровська до Костянтинівки.

“Вони географічно трішки більш перенесли основний акцент зусиль на схід. Якщо раніше основні зусилля були спрямовані, аби обійти місто Покровськ, Покровську-Мирноградську агломерацію із західного боку, то зараз вони намагаються створити та розширити плацдарм за трасою Покровськ-Костянтинівка на східному боці цієї зони. Фактично, ближче до міста Костянтинівка, ніж до міста Покровськ”. – Віктор Трегубов

Продовження просування російських військ по трасі з Покровська до Костянтинівки може створити серйозну загрозу для українських Сил оборони.