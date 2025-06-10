Напружена ситуація на Лиманському напрямку: штурми РФ та втрати

Як повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї Інгулецької бригади в етері на YouTube-каналі Суспільне Новини

Ситуація на Лиманському напрямку залишається вкрай напруженою. Армія Російської Федерації постійно намагається просунутися в зоні відповідальності 60-ї бригади, здійснюючи штурми малими групами за чітким графіком. Варто зазначити, що російські військові рідко використовують техніку, іноді залучаючи лише мотоцикли.

Цю інформацію озвучив начальник відділення комунікацій 60-ї Інгулецької бригади Максим Білоусов під час ефіру 10 червня.

За словами Білоусова, один з бійців бригади, який перебував на позиціях понад 115 днів, зазначив, що російські військові мають чіткий розклад обстрілів: о 10:00 починаються мінометні атаки, о 12:00 – артилерійські, а о 14:00 – штурми піхоти. Ці штурми відбуваються після накопичення сил.

Він також підкреслив, що підрозділи РФ активно використовують безпілотники, зокрема “Молнія” та “Молнія-2”. Крім того, російські військові застосовують безпілотники “ZALA” та “Суперкам”, які використовуються для виявлення українських позицій.

“Втрати у них шалені. Коли ми їх виявляємо, постійно знищуємо цих піхотинців, які пересуваються. І сказати, що вони всі дуже гарні солдати, теж не можемо. Дуже багато новобранців, які через місяць проходження БЗВП потрапили на фронт та вже штурмують. Добре навчених теж багато, але не можемо казати, що це тільки добре навчені солдати, які йдуть у бій.” – Максим Білоусов

Військовослужбовець також зазначив, що російські штурмовики та диверсійно-розвідувальні групи іноді виявляються добре навченими та екіпірованими.