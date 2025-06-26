Бойові дії на фронті: ситуація в Новосергіївці та Шевченку 26 червня

Як повідомляє Telegram-аналітики DeepState

На фронті поблизу адмінкордону з Дніпропетровською областю, зокрема в Новосергіївці та Шевченку, тривають активні бойові дії. Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Активні бої, спроби штурмових дій росіян.” – Віктор Трегубов, речник ОСУВ “Хортиця”

Сьогодні, 26 червня, Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про захоплення двох населених пунктів – Новосергіївки та Шевченка. За інформацією аналітиків з DeepStateMap, у селищі Шевченко (Комарська громада Волноваського району) на Новопавлівському фронті з 19 червня спостерігається зміна ситуації: окупанти просунулися вперед, частина селища позначена червоним кольором, а також утворилася “сіра” зона.

Аналітики в Telegram також підтвердили інформацію про просування російських військ у Шевченку.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили 51 штурм, зокрема в районі Новосергіївки.

На карті аналітичного проєкту DeepState Новосергіївка знаходиться в “сірій” зоні. Це село розташоване в Удачненській громаді і має довгу форму, витягнуту на понад 5 кілометрів. Від крайньої межі села до Дніпропетровщини – менше кілометра, а від дальньої межі – понад 6 км.

Як повідомляв очільник громади Валерій Дугельний, на 8 червня в селі залишалося лише двоє цивільних осіб.