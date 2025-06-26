Бойові дії на фронті: ситуація в Новосергіївці та Шевченку 26 червня

Як повідомляє Telegram-аналітики DeepState
На фронті поблизу адмінкордону з Дніпропетровською областю, зокрема в Новосергіївці та Шевченку, тривають активні бойові дії. Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.
“Активні бої, спроби штурмових дій росіян.”
Сьогодні, 26 червня, Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про захоплення двох населених пунктів – Новосергіївки та Шевченка. За інформацією аналітиків з DeepStateMap, у селищі Шевченко (Комарська громада Волноваського району) на Новопавлівському фронті з 19 червня спостерігається зміна ситуації: окупанти просунулися вперед, частина селища позначена червоним кольором, а також утворилася “сіра” зона.
Аналітики в Telegram також підтвердили інформацію про просування російських військ у Шевченку.
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили 51 штурм, зокрема в районі Новосергіївки.
На карті аналітичного проєкту DeepState Новосергіївка знаходиться в “сірій” зоні. Це село розташоване в Удачненській громаді і має довгу форму, витягнуту на понад 5 кілометрів. Від крайньої межі села до Дніпропетровщини – менше кілометра, а від дальньої межі – понад 6 км.
Як повідомляв очільник громади Валерій Дугельний, на 8 червня в селі залишалося лише двоє цивільних осіб.
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