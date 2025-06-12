Активізація бойових дій на Харківському напрямку: нові тактики російських військ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Харківському напрямку спостерігається значне зростання інтенсивності бойових дій, оскільки російські війська активізували свої атаки. Вони використовують малі піхотні групи, які отримують підтримку від безпілотників, артилерії та важкої техніки. Про це 12 червня повідомив капітан Максим Комаренко, заступник командира стрілецького батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

За словами Комаренка, ворог продовжує перевіряти всю лінію фронту, здійснюючи штурми українських позицій невеликими групами, що складаються з кількох піхотинців на мотоциклах – до чотирьох одиниць. Після таких атак розпочинається інтенсивний стрілецький бій, а перед штурмом російські війська використовують реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Для підтримки своїх атак ворог також залучає танки та бойові машини піхоти, проте, за словами Комаренка, вони зазнають значних втрат.

“Росіяни вважають, що в них необмежений ресурс своїх військовослужбовців. Мінус 10, мінус 15 – це не важливо для них. Тому вони намагаються, сподіваючись, що вийде. Розраховують на те, що ми десь не побачимо, що на швидкості відбудеться цей штурм, не помітимо. Але ми робимо все можливе для того, щоб знищити максимальну кількість ворога.” – Максим Комаренко

Отже, інтенсивність боїв на Харківському напрямку зростає, а російські війська впроваджують нові тактики, намагаючись прорвати оборону українських сил. Українські захисники продовжують активно протистояти ворогу, завдаючи йому значних втрат.