Бойові дії 23 травня: 202 зіткнення та великі втрати російських військ

Як повідомляє Суспільне.

23 травня українські Сили оборони зафіксували 202 боєзіткнення на всій лінії фронту. Російські війська здійснили чотири ракетних та 77 авіаударів, скинувши 130 авіабомб. Водночас, армія РФ випустила 2997 дронів-камікадзе, про що повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому звіті 24 травня.

Згідно з даними українських військових, за минулу добу російські сили здійснили шість ракетних атак, використали понад 5800 снарядів та 2997 дронів-камікадзе. Авіаудари були зафіксовані в дев’яти областях, зокрема в Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.

На Харківському напрямку російські війська п’ять разів намагалися прорвати оборону Сил оборони в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів, але ЗСУ успішно зупинили штурмові дії противника в районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

Лиманський напрямок став свідком 16 атак з боку російської армії, яка намагалася прорвати українську оборону поблизу Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського, Греківки, Ямполівки, а також в бік Григорівки і Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного. У Торецькому напрямку росіяни здійснили 21 атаку в районах Романівки, Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку армія РФ здійснила 30 атак у районах Новополя, Зеленого Поля, Вільного Поля, Багатиря, Веселого, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися в районах Степового та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку російські війська здійснили дві невдалі спроби просування.

Сили оборони України продовжують стримувати агресора на Курському напрямку. Минулої доби російські війська завдали вісім авіаударів, скинувши 12 КАБів, та здійснили 281 обстріл, з яких 13 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії.

У відповідь українські сили вразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, три артсистеми та ще один важливий об’єкт росіян.

Втрати армії РФ за добу склали 1130 військових, а також 11 танків, 47 бронемашин, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, 232 дрони та 232 одиниці авто- та спецтехніки.