Напружена ситуація на Новопавлівському напрямку: РФ посилює атаки з FPV-дронами

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Ситуація на Новопавлівському напрямку залишається вкрай напруженою. Війська РФ продовжують посилювати тиск, здійснюючи штурми позицій Збройних Сил України малими групами, з метою досягти кордону з Дніпропетровською областю. Важливу роль у цій ескалації відіграє активне використання FPV-дронів, що суттєво впливає на логістичні маршрути українських військових.

Про це 7 червня повідомив військовий батальйону безпілотних систем 35 окремої бригади морської піхоти Володимир.

“Застосовують малі групи, артилерійська підготовка, швидкі під’їзди, збільшення застосування FPV особливо на наші логістичні шляхи. Добре видно, що ворог прикладає максимум зусиль, щоб досягнути своєї мети. Швидше за все, він планує якомога швидше вийти на кордон Дніпропетровської області”.

Володимир також акцентував увагу на політичному аспекті дій російської армії.

“Зрозуміло, що чим далі вони йдуть, тим більше аргументів у них буде при будь-яких переговорах. І як раз на нашому напрямку здійснюється напевно найбільший тиск на це. Треба дійти до посадки, яка буде не межі областей”.

Військовий зазначив, що російські війська на цьому напрямку діють рішуче, мають продуману тактику та добре екіпіровані.

“Стосовно екіпірування достатньо добре захищають їх. І ворог розуміє, що не так багато напевно у них штурмовиків є, тому кожного штурмовика вони добре захищають. Це не є так звані “чмобіки”, це достатньо добре екіпіровані військові”.

За словами Володимира, російські солдати рідко здаються у полон добровільно, проте українські військові іноді беруть у полон бійців армії РФ, які зазвичай здаються без зброї, усвідомлюючи свою безвихідь.

Аналітичний проєкт DeepState 6 червня повідомив, що російські війська залишаються приблизно за 2 кілометри від кордону Дніпропетровської області, а тиск у напрямку Новопавлівки триває щодня.