Бойові дії на Покровському напрямку: ситуація станом на 30 червня

Як розповів речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов в ефірі Суспільне YouTube-канал
На Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, зосереджені переважно на сході, вздовж траси Покровськ-Костянтинівка, а також на північних рубежах. Російські війська намагаються досягти адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це 30 червня повідомив речник Об’єднаних сил у напрямку “Хортиця” Віктор Трегубов.
“Попри те, що дійсно, там було певне просування у бік адміністративних кордонів, станом на зараз (15:28 – ред.) вони не перейшли адміністративні кордони. Йдуть активні бої. Так, туди кинуті дуже великі зусилля. Так, вони почали ще десь з квітня намагатися там прорватися. Ще починали намагатися до 9 травня. Потім ще і збільшували зусилля. Як бачимо, дуже стараються тягнутися до конкретних населених пунктів. Цей напрямок, це з найбільшого поля, а в полях невеликі ось такі невеликі населені пункти. Це просто намагання дістатися до конкретного населеного пункту та закріпитися в ньому. Між цим населеними пунктами, це просто поле.”
Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, оскільки противник активно намагається прорватися та контролювати ключові території. Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога, не дозволяючи йому перейти адміністративні межі.
Динаміка бойових дій на сході свідчить про те, що подальший розвиток подій залежить від активності обох сторін у цих стратегічно важливих районах.
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