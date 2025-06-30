Бойові дії на Покровському напрямку: ситуація станом на 30 червня

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, зосереджені переважно на сході, вздовж траси Покровськ-Костянтинівка, а також на північних рубежах. Російські війська намагаються досягти адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це 30 червня повідомив речник Об’єднаних сил у напрямку “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Попри те, що дійсно, там було певне просування у бік адміністративних кордонів, станом на зараз (15:28 – ред.) вони не перейшли адміністративні кордони. Йдуть активні бої. Так, туди кинуті дуже великі зусилля. Так, вони почали ще десь з квітня намагатися там прорватися. Ще починали намагатися до 9 травня. Потім ще і збільшували зусилля. Як бачимо, дуже стараються тягнутися до конкретних населених пунктів. Цей напрямок, це з найбільшого поля, а в полях невеликі ось такі невеликі населені пункти. Це просто намагання дістатися до конкретного населеного пункту та закріпитися в ньому. Між цим населеними пунктами, це просто поле.”

– Віктор Трегубов