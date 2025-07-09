Як розповів речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов в етері Суспільне

Збройні сили Російської Федерації зосередили свої основні зусилля на Покровському та Новопавлівському напрямках, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України та досягти адміністративного кордону між Дніпропетровською та Донецькою областями. Також спостерігається активізація бойових дій на Лиманському напрямку.

Речник оперативного командування “Хортиця” Віктор Трегубов у своєму виступі 9 липня зазначив, що саме на цих двох напрямках відбуваються найбільш інтенсивні бойові дії, тоді як на інших напрямках активність значно знизилася.

За словами Трегубова, на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються просуватися вздовж доріг у районах населених пунктів, що межують з адміністративним кордоном Донеччини та Дніпропетровщини, використовуючи легку техніку, зокрема мотоцикли, для штурмових дій.

Ситуація в населеному пункті Дачне, станом на ранок 9 липня, повністю контролюється українськими військовими 37-ї бригади морської піхоти. Водночас, українські сили змушені спростовувати численні інформаційні провокації з боку російської сторони про нібито контроль над цим населеним пунктом.

Аналітик DeepState Руслан Микула підтвердив, що Дачне не окуповане, а спроби ворога проникнути в цей район були успішно ліквідовані силами оборони. Противник також активно тисне в районах Ялти та Зірки, намагаючись захопити контроль над населеними пунктами Толстий, Мирний та Комар, а бої тривають на південних околицях Піддубного.

На Торецькому напрямку кількість штурмів зменшилася. Російські війська намагалися вийти на Костянтинівку з Торецького напрямку та Часового Яру, але безуспішно. Наразі основні зусилля ворога зосереджені на спробах прориву з боку Покровського напрямку.

Віктор Трегубов зазначив, що на Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч особового складу російських військ, які складають основну частину їхньої літньої кампанії. Ворог використовує як важку, так і легку техніку, авіацію та артилерію, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку ситуація ускладнюється через посилення наступальних дій російських військ. Руслан Микула повідомив, що ворог має певне просування в районі Зелена Долина – Колодязі – Середнє та не полишає спроб закріпитися в Торському. Останні спроби ворога проникнути на мотоциклах у Шандриголове були відбиті, знищивши особовий склад та техніку.

“Але всі інші напрямки нашої зони відповідальності насправді сильно впали. Дуже сильно впали за кількістю боєзіткнень. Дуже помітно, що росіяни роблять саме дуже великий акцент на Новопавлівському та на Покровському. І там точаться найбільш активні бойові зараз. Якщо ми говоримо про Новопавлівський, є купа і інформаційних провокацій в тому числі які постійно доводиться спростовувати про російські начебто заходи туди й сюди, начебто про російський контроль над тим ж самим Дачним, от нещодавно було. Якщо ми говоримо про Покровський напрямок, там ситуація справді складна і там усі зусилля сконцентровані на тому, щоб не дати росіянам йти далі на північ.” – Віктор Трегубов, речник ОСУВ “Хортиця”