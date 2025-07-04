Активні бойові дії на Сумському напрямку: оборона України стримує ворога

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Сумському напрямку тривають найактивніші бойові дії, де російські війська намагаються прорвати українську оборону. Щодня вони обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської області, використовуючи авіацію та скидаючи до 50 керованих авіаційних бомб (КАБ) на добу. Про це повідомив Іван Шевцов, начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон”.

“Ворог здійснює постійні обстріли прикордонних населених пунктів. Активно використовує як артилерію, так і дрони на оптоволокні. Всі прикордонні населені пункти знаходяться під постійним вогнем ворога. Також використовує авіацію. Щоденно на наші позиції близько 50 КАБів залітає.” – Іван Шевцов

Шевцов зазначив, що ситуація на кордоні залишається напруженою, але особливо критичною є ситуація на Сумському напрямку, де російські війська намагаються наступати.

“Ворог пробує наступи в напрямку Сум. На сьогодні Сили оборони стримують усі намагання ворога просунутися і на деяких ділянках здійснюють контрнаступальні заходи і відбивають деякі населені пункти.” – Іван Шевцов

Крім того, Шевцов повідомив про постійне знищення живої сили та техніки противника.

“Практично щодня в нас є результати по знищенню їхніх позицій, по знищенню особового складу ворога. Іноді трапляється техніка, хоча ворог технікою до держкордону не підходить, але як тільки з’являється, то це як конкурс – хто швидше долетить – різні підрозділи Сил оборони направляють туди свої дрони.” – Іван Шевцов

Цього тижня українським військовим вдалося знищити БМП, яка намагалася прорватися вглиб області. За словами Шевцова, наразі війська РФ намагаються просуватися малими групами піхоти – до 4 осіб – або за допомогою мотоциклів і квадроциклів.