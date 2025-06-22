Штурм Часового Яру: російські війська застосовують FPV-дрони та артилерію

Про це в етері “Суспільне. Студія” 22 червня розповів представник пресслужби 24 ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін.

Російські збройні сили продовжують активні спроби захоплення Часового Яру, розташованого на Краматорському напрямку. В основному, для цього використовуються піхотні штурмові підрозділи, які намагаються закріпитися серед руїн міста, активно застосовуючи FPV-дрони та артилерію.

Про ситуацію в регіоні 22 червня повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

“Він намагається якомога більше відправити і доставити своєї живої сили до міста Часів Яр, до тих руїн, що там лишилися. Намагаються вони там закріплятися, проводити свої штурмові дії. Наші хлопці дуже добре бачать всі ці рухи. Відпрацьовують як безпілотними авіаційними системами, так і більш класичними військовими речами, такими як артилерія, міномети, також мінування. Противник старається взяти якусь позицію. Якщо в нього це не вдається, він старається її стерти просто з лиця землі. Він обстрілює дуже активно.”

За словами військового, від житлової забудови Часового Яру практично нічого не залишилося, проте українські захисники контролюють всі околиці міста. Він також зазначив, що російська армія постійно намагається поповнити свої втрати, які зазнає під час штурмів.

“Ми воюємо зараз проти 98 десантної дивізії. Скільки втрат вона нанесла, все одно в складі цього підрозділу продовжує свої штурмові дії. Противник постійно оновлює свої сили, постійно підганяє нових людей, постійно оновлює і техніку. І коли є достатня кількість того чи іншого ресурсу, він проводить свої штурмові дії.”

Військовослужбовець також додав, що серед російських військ є добре підготовлені підрозділи, які становлять основу штурмових дій, а також часто до них приєднують новобранців, які раніше були цивільними.

“Їх забрали або вони прийшли самі під ті чи інші умови, котрі запропонували. І вони в таких складах різної групи проводять свої дії. Спілкуючись з полоненими можна побачити, що є ті, хто пройшли якийсь місяць підготовки. Є ті, хто пройшли підготовку, вона їм особливо не допомогла, тому що вони розгубилися під час театру бойових дій.”

Представник пресслужби також повідомив, що цього тижня бійці бригади взяли в полон кількох російських солдатів. За його словами, протягом останніх пів року під час боїв у міській забудові кілька разів на місяць вдається захоплювати ворогів у полон.

Він також розповів про активне використання ворогом дронів, зокрема FPV на оптоволоконному зв’язку, які застосовують для ураження логістичних шляхів українських військ.