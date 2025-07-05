Ситуація на Новопавлівському напрямку: тактика російських військ і оборона України

Як повідомили аналітики DeepState у Telegram

На Новопавлівському напрямку, що під контролем 31-ї окремої механізованої бригади, ситуація залишається напруженою та швидко змінюється. Російські війська продовжують намагатися наступати, незважаючи на значні втрати. Ворог активно змінює напрямки атак, намагаючись виявити слабкі місця в обороні українських сил.

5 липня військовослужбовець з позивним “Вектор” у прямому ефірі розповів про тактику противника. Він зазначив, що російські війська використовують бронетехніку не в колонах, а поодиноко, переважно вночі. Також ворог застосовує мотоцикли, але в значно менших кількостях – по одному-два, а не групами, як раніше.

Крім техніки, російські підрозділи намагаються цілодобово просочуватися групами піхоти, особливо в умовах поганої погоди, що ускладнює роботу українських безпілотників. “Вектор” також повідомив, що ворог використовує новітні методи маскування, наприклад, пересуваючись на мотоциклах в антидронових плащах, хоча це не є ефективним через теплове випромінювання двигунів.

Військовий підкреслив, що серед російських штурмовиків є особи з високою витривалістю та фізичною підготовкою. Інші військові намагаються закріпитися на позиціях або забезпечують підвезення боєприпасів і продуктів. Ворог іноді використовує тактику маскування, обмотуючи себе жовтим або синім скотчем, щоб видавати себе за українських військових.

Щодо можливого просування ворога до Дніпропетровської області, “Вектор” запевнив, що піхотні підрозділи противника на цій ділянці фронту не дійшли до області. Хоча ворожі безпілотники, зокрема FPV-дрони, можуть проникати в повітряний простір, піхотних сил на території області не зафіксовано.

Аналітики DeepState у Telegram 5 липня повідомили, що війська РФ захопили населені пункти Новоукраїнка та Зелений Кут, які розташовані поблизу Дніпропетровської області, проте лінія фронту безпосередньо в області поки що не прорвана.