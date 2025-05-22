Російські обстріли на Сумщині: понад 70 атак за добу

Протягом доби з 21 по 22 травня на Сумщині російські війська здійснили більше 70 обстрілів, вражаючи 29 населених пунктів у 14 територіальних громадах. Найбільше постраждали Білопільська, Великописарівська та Лебединська громади, де зафіксовано численні пошкодження, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Серед атак було понад 30 ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та майже 30 скидань вибухових осколкових гранат (ВОГ) з безпілотників. Окрім цього, армія РФ завдала ракетних ударів та використовувала безпілотні літальні апарати для атак на територію області.

Щодо наслідків обстрілів, у Великописарівській громаді постраждало нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури, у Білопільській громаді було пошкоджено приватний житловий будинок, а в Лебединській громаді зафіксовано пошкодження кількох приватних будинків.

Протягом доби з прикордонних громад вдалося евакуювати 25 осіб, зазначили в ОВА.