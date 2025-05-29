Обстріли Херсонської області 29 травня: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби Херсонська область зазнала інтенсивних обстрілів з боку російських військ, внаслідок яких постраждало 10 осіб. Цю інформацію 29 травня оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

Обстріли призвели до значних руйнувань: пошкоджено газопроводи, дві багатоповерхові будівлі, вісім приватних домівок, а також господарські споруди та автомобілі.

Під вогнем опинилися численні населені пункти, серед яких Білозерка, Берислав, Антонівка, Осокорівка, Томарине, Зміївка, Шляхове, Станіслав, Олександрівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Біляївка, Микільське, Томина Балка, Раківка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Понятівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Широка Балка та Херсон.

Обстріли також торкнулися самого Херсона та його передмістя Антонівки, де двоє людей отримали поранення. Окрім того, зафіксовано випадок поранення жителя Білозерки, а також інцидент, коли безпілотник скинув вибухівку на мешканця Кізомиса.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі закликаються бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.