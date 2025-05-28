Менструальна гігієна та жіноче здоров'я: важливі поради та факти

Про менструацію, міфи щодо неї та як піклуватися про жіноче здоров’я розповіла освітній проєкт для жінок — Школа жіночого здоров’я Dr. Silina

28 травня відзначається Міжнародний день жіночого здоров’я, а також День менструальної гігієни. Хоча тема менструації поступово стає менш табуйованою, багато жінок все ще не мають достатньої інформації про своє тіло. За даними Фундації АнтиСНІД-США, понад 500 мільйонів людей у світі не мають стабільного доступу до засобів менструальної гігієни. Це проблема не лише для країн, що розвиваються, але й для України, де війна загострила ситуацію.

Менструація – це процес відшарування слизової оболонки матки, який відбувається, якщо жінка не завагітніла. Менструальні виділення складаються переважно з відшарованого ендометрію. Цей цикл регулюється роботою яєчників, які готують яйцеклітину до овуляції та ендометрій для можливої імплантації заплідненої яйцеклітини.

Регулярність менструального циклу вважається нормальною, якщо менструації приходять з різницею у 2-3 дні. Якщо коливання перевищують 5-7 днів, це може свідчити про порушення, часто пов’язані зі способом життя, зокрема нестачею сну, що впливає на гіпоталамо-гіпофізарну систему, відповідальну за цикл.

Для підтримки жіночого здоров’я важливо дотримуватися трьох основних принципів: достатній сон, збалансоване харчування з корисними жирами та складними вуглеводами, а також регулярна фізична активність, яка покращує кровообіг у малому тазу та підтримує ментальне здоров’я. Дотримання цих рекомендацій може допомогти нормалізувати менструальний цикл за відсутності серйозних проблем зі здоров’ям.

Початок менструацій у дівчат часто залежить від віку, в якому їхня мати почала менструувати. Якщо у матері менструації почалися у 14 років, це вважається нормою і для доньки. Відсутність менструацій у 15 років потребує консультації лікаря. В Україні спостерігається зростання випадків передчасного виснаження яєчників, що може бути незворотним станом.

Секс під час менструації можливий лише з використанням презерватива, оскільки відшарування ендометрію підвищує ризик інфекцій і запалень. Особливо важливо уникати статевих контактів під час активної кровотечі, особливо в умовах високої поширеності інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Хоча вагітність під час менструації є рідкісною, вона можлива через ранню овуляцію та життєздатність сперматозоїдів у маткових трубах до тижня. Тому статеві контакти без контрацепції в цей період можуть призвести до зачаття.

Фізичні навантаження під час менструації слід підбирати індивідуально. Якщо жінка відчуває себе комфортно, можна займатися звичними видами активності, такими як йога, яка може покращити самопочуття. Важкі навантаження, як-от кросфіт, не рекомендуються в перші дні циклу. Для жінок, які приймають комбіновані оральні контрацептиви, менструація є кровотечею відміни, і вони можуть займатися будь-яким спортом.

Приймати ванну вдома можна, якщо вона чиста. Для купання у водоймах або басейнах рекомендується використовувати тампон, який потрібно ставити перед зануренням і знімати після.

Переохолодження жіночих статевих органів під час менструації може викликати спазми судин, що погіршує кровопостачання і призводить до болю або запалень сечового міхура. Тому важливо уникати переохолодження.

Болі під час менструації, або дисменорея, можуть бути первинними та вторинними. Первинна форма пов’язана з анатомічними особливостями матки і може зникнути після пологів. Вторинна форма виникає через патології і потребує медичного обстеження. Під час війни у жінок часто спостерігаються порушення функції жовтого тіла, що може призводити до вагінальних кровотеч і посилення менструальних виділень.

Болі можуть також виникати під час овуляції, особливо при синдромі полікістозних яєчників або персистенції фолікула, що викликає розтягнення яєчника або утворення фолікулярної кісти.

Менструації можуть припинитися через надмірне фізичне навантаження, різке зниження ваги, кетодієту або “сушку”. Відсутність менструацій понад 6 місяців (аменорея) потребує звернення до лікаря, оскільки такі зміни можуть бути незворотними.

Жінкам-військовослужбовицям, які не мають постійного доступу до засобів гігієни, лікарі радять використовувати внутрішньоматкові контрацептиви з прогестероном, які можуть значно зменшити або навіть призупинити менструації. Якщо це неможливо, слід віддавати перевагу прокладкам замість тампонів, оскільки тривале носіння тампона понад 4 години може призвести до синдрому токсичного шоку, що іноді має летальний наслідок.