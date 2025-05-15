Віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо вирушать до Ватикану для участі в інтронізації нового Папи Римського Лева XIV, запланованій на 18 травня 2025 року. Як повідомляє Bloomberg, Венс очолить американську делегацію, до якої також увійдуть його дружина Уша Венс та Марко Рубіо з дружиною Жанет Рубіо.

Поки що не відомо, чи матимуть можливість представники США особисто зустрітися з новообраним Папою. На інтронізаційній месі також будуть присутні інші світові лідери, серед яких прем’єр-міністр Канади Марк Карні та прем’єр Австралії Ентоні Албанезе.

Президент України Володимир Зеленський також планує відвідати церемонію інтронізації у Ватикані 18 травня, проте, як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, візит відбудеться за умови сприятливих обставин, пов’язаних із війною в Україні.

За кілька тижнів до інтронізації, 20 квітня, Венс мав коротку зустріч із покійним Папою Франциском у Ватикані. На жаль, наступного дня понтифік помер.

Урочиста меса з нагоди початку понтифікату Лева XIV відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані 18 травня.

Новий Папа Лев XIV

Конклав, що обирав наступника Папи Франциска, розпочав свою роботу 7 травня 2025 року. 133 кардинали-виборці молилися та давали обітницю таємниці перед початком голосування. Перші два дні голосування супроводжувалися чорним димом із Сикстинської капели, що свідчило про відсутність рішення.

8 травня ввечері, після третього раунду голосування, з димаря піднявся білий дим – символ обрання нового Папи. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV.

Після оголошення свого імені новообраний Папа звернувся до натовпу на площі Святого Петра, вшановуючи пам’ять свого попередника Франциска та закликавши зберегти його спадщину.

Лев XIV народився у 1955 році в Чикаго, США. Він отримав богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Значну частину своєї служби провів як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років працював у Перу, а з 2014 по 2023 роки був єпископом у Чіклайо.

У вересні 2023 року Папа Франциск підніс його до сану кардинала. Очікується, що Лев XIV продовжить реформи свого попередника.

Смерть Папи Франциска

21 квітня 2025 року кардинал Кевін Фаррелл повідомив, що Папа Франциск помер о 7:35 ранку через інсульт та незворотну серцеву недостатність у віці 88 років. Він був першим латиноамериканським Папою в історії Римсько-католицької церкви.

Франциск очолював Святіший Престол майже 12 років, починаючи з березня 2013 року. Його попередник, Бенедикт XVI, першим за 598 років добровільно зрікся понтифікату через погіршення здоров’я.

У лютому 2025 року Франциск був госпіталізований через пневмонію, а у квітні не зміг очолити Великодні служби через стан здоров’я. Він став першим понтифіком за понад століття, якого поховали за межами Ватикану – у Римі.