18 травня площа Святого Петра у Ватикані стала місцем збору тисяч людей, які прийшли на інтронізацію нового Папи Римського Лева XIV. Ця важлива подія відзначає початок його служіння як глави Римо-католицької церкви після офіційного обрання на Святий Престол.

Для забезпечення безпеки під час церемонії на площі працює близько 5 тисяч правоохоронців, що відповідає кількості, задіяній під час похорону Папи Франциска. Охорону забезпечують снайпери, водолази, Повітряні сили, а також діють системи протидії безпілотникам.

Ватикан прогнозує, що на інтронізаційній месі збереться близько 250 тисяч людей. Серед почесних гостей присутні президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Церемонія інтронізації Папи Лева XIV буде транслюватися в прямому ефірі. Коментувати подію будуть історик церкви Анатолій Бабинський та завідувач кафедри політичних наук УКУ Юрій Підлісний. Трансляція розпочнеться 18 травня об 11:00 на Youtube-каналі та телеканалі Перший.

Конклав, що обирав наступника Папи Франциска, стартував 7 травня. У ньому взяли участь 133 кардинали, які після кількох раундів голосування 8 травня обрали 69-річного Роберта Френсіса Прево, який прийняв ім’я Лев XIV.

Новообраний Папа народився у 1955 році в Чикаго, США. Він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Більшу частину своєї кар’єри він провів як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років працював у Перу, а з 2014 по 2023 роки був єпископом у Чіклайо. У вересні 2023 року Папа Франциск підвищив його до сану кардинала.

У своїй промові після обрання Папа Лев XIV вшанував пам’ять покійного понтифіка Франциска та закликав всіх пам’ятати про його спадщину. Очікується, що новий Папа продовжить реформи, розпочаті його попередником.

Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років через інсульт та серцеву недостатність. Він став першим лідером Римо-католицької церкви латиноамериканського походження та очолював Святу Церкву майже 12 років. Його попередник, Бенедикт XVI, став першим понтифіком за 598 років, який добровільно зрікся свого сану через проблеми зі здоров’ям.

Папа Франциск страждав від різних проблем зі здоров’ям, зокрема легеневих інфекцій, які ускладнювалися через перенесений у молодості плеврит та видалення частини легені. У лютому 2025 року він був госпіталізований з пневмонією, але після лікування у березні повернувся до Ватикану.

Після його смерті Папу Франциска поховали у Римі, що стало першим випадком за понад століття, коли понтифік був похований за межами Ватикану відповідно до його заповіту.