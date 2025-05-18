18 травня у Ватикані розпочалась урочиста інтронізація нового Папи Римського Лева XIV. На цій важливій події присутні високопосадовці, серед яких президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Конклав, що обрав наступника Папи Франциска, стартував 7 травня. 133 кардинали-виборці склали обітницю таємниці, після чого двері Сикстинської капели були зачинені. Спочатку з димаря піднімався чорний дим, що свідчив про відсутність згоди. Лише 8 травня ввечері, після третього раунду голосування, з’явився білий дим – символ обрання нового понтифіка.

Новим Папою Римським став 69-річний американець Роберт Френсіс Прево, який обрав ім’я Лев XIV. Під час свого звернення до вірян на площі Святого Петра він вшанував пам’ять покійного Папи Франциска та закликав усіх пам’ятати його спадщину.

Лев XIV народився 1955 року в Чикаго. Він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Більшу частину свого служіння він провів у Південній Америці, зокрема десять років працював місіонером у Перу, а з 2014 по 2023 рік обіймав посаду єпископа в Чіклайо. У вересні 2023 року Папа Франциск підвищив його до сану кардинала. Очікується, що новий понтифік продовжить реформи, розпочаті його попередником.

Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року о 7:35 ранку через інсульт та незворотну серцеву недостатність у віці 88 років. Він був першим латиноамериканським лідером Римсько-католицької церкви, який очолював Святу Католицьку церкву майже 12 років, починаючи з березня 2013 року.

Протягом свого життя Франциск часто страждав на легеневі інфекції через перенесений у молодості плеврит і видалення частини легені. У лютому 2025 року він був госпіталізований із пневмонією, але у березні його виписали додому. У передвеликодній період 2025 року він не зміг очолити богослужіння через погіршення стану здоров’я.

Поховання Папи Франциска відбулося у Римі, поза межами Ватикану, що стало винятком за останнє століття відповідно до його заповіту.