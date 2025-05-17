У неділю, 18 травня, на інтронізаційній месі нового Папи Римського Лева XIV Україну представлятиме президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Ця інформація стала відома з переліку делегацій, які були оприлюднені.

Очікується, що на цій важливій події зберуться десятки світових лідерів. Делегацію Сполучених Штатів очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Серед інших учасників будуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрадріх Мерц та прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV транслюватимуть у прямому ефірі. Коментувати подію в студії будуть історик церкви Анатолій Бабинський та завідувач кафедри політичних наук УКУ Юрій Підлісний. Глядачі зможуть стежити за трансляцією 18 травня о 11:00 на Youtube-каналі та в ефірі телеканалу Перший.

14 травня, під час звернення до східних католиків у Ватикані з нагоди Ювілею Східних Церков, Папа Лев XIV висловив готовність виступити посередником для країн, що перебувають у стані війни. Він також запропонував Ватикан як можливе місце для мирних переговорів між Україною та Росією.

8 травня 267 кардиналів-виборців обрали 69-річного Роберта Френсіса Прево Папою Римським, який обрав ім’я Лев XIV. Офіційно він вступить на посаду 18 травня.

Новообраний Папа народився 1955 року в Чикаго, США, де здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Лев XIV провів значну частину своєї кар’єри як місіонер у Південній Америці, зокрема десять років у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав посаду єпископа в Чіклайо.

У своєму першому недільному зверненні після обрання Папа закликав світові держави покласти край війнам і докласти зусиль для досягнення “справжнього й тривалого миру”. Він згадав про війну в Україні, закликавши до переговорів для досягнення “справедливого й довготривалого миру”.