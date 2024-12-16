У Керченській протоці, біля порту Тамань, через сильний шторм постраждали два російські танкери, що входять до складу так званого «тіньового флоту». На одному з суден стався розлом корпусу, внаслідок чого один член екіпажу загинув, ще 12 осіб були врятовані. Друге судно сіло на мілину, усіх 14 членів екіпажу евакуювали.

Про це повідомляє Reuters.

За даними російського агентства ТАСС, обидва судна – «Волгонафта 212» (побудоване у 1969 році) та «Волгонафта 239» (1973 року випуску) – перевозили близько 9,2 тисячі тонн нафтопродуктів. Обсяги витоку наразі встановлюються, проте ситуація може стати однією з найбільших екологічних катастроф у регіоні за останні роки.

“Витрати на ліквідацію наслідків розливу нафти та компенсацію можуть перевищити 1 мільярд доларів для прибережних країн у разі відсутності відповідного страхування”, – йдеться у звіті фінської аналітичної організації Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

У зв’язку з інцидентом президент Росії Володимир Путін розпорядився створити урядову групу для координації рятувальних робіт і мінімізації впливу витоку.

Експерти зазначають, що аварія є наслідком використання Росією «тіньового флоту», який обходить міжнародні санкції, нехтуючи сучасними екологічними стандартами. За даними CREA, 28% таких суден, що експортують російську нафту, мають вік понад 20 років.

За інформацією, “Волгонафта 212” була застрахована російською компанією ВСК, а оператор судна, “Кама-Шиппінг”, повідомив, що на борту перебувало 4,2 тисячі тонн мазуту. “Волгонафта 239” мала страховий поліс від компанії “Абсолют Страхование”.

Попри зростаючий ризик аварій, Росія продовжує використовувати старі судна для експорту нафти, відкидаючи вимоги Заходу щодо обмеження обсягів постачання. За даними CREA, минулого місяця 206 із 369 танкерів, що транспортували російську нафту, були “тіньовими” суднами, значна частина з яких не має належного страхування.