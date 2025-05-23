Російські окупанти розстріляли українських військових на Покровському напрямку

Про це повідомила на сторінці у Facеbook Донецька обласна прокуратура

На Покровському напрямку, за інформацією Донецької обласної прокуратури, російські окупанти, ймовірно, розстріляли двох українських військових. Доля ще двох бійців, які перебували на позиції разом із ними, залишається невідомою.

22 травня вранці окупанти здійснили штурм позицій українських сил оборони поблизу селища Удачне. Четверо українських військових виконували свої бойові завдання, коли під час наступу представники агресора захопили двох беззбройних захисників у полон, а потім розстріляли їх у лісосмузі.

У прокуратурі зазначили, що наразі триває розслідування обставин цього інциденту, а також встановлюються особи, причетні до скоєння цього злочину. Досудове розслідування розпочато за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Слідчі активно працюють над встановленням усіх деталей події, щоб притягнути винних до відповідальності.