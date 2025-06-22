Ситуація навколо зборів для Назарія Гусакова: доповідь міністра внутрішніх справ

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі

Сьогодні, 22 червня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президентові Володимирові Зеленському про ситуацію, що склалася навколо зборів для Назарія Гусакова. Цю інформацію президент оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

“Окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.” – Володимир Зеленський

Згідно з попередніми даними, для зборів використовувалися чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Президент зазначив, що правоохоронці намагаються встановити особи людей, які могли постраждати від можливих незаконних дій. Назарій Гусаков виїхав за кордон 13 червня, і наразі правоохоронці з’ясовують його місце перебування.

17 червня у соціальній мережі “Х” почали з’являтися дописи про те, що львівський активіст Назарій Гусаков не відповідає на запитання щодо звітів за зібрані на лікування кошти. Цю ситуацію також обговорювали активісти, які брали участь у зборах для нього.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міського бюджету. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Садовий також додав, що після початку допомоги з боку міста сподівалися, що Назарій припинить збір коштів.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником програми міста, яка забезпечує лікарськими засобами пацієнтів із спінальною м’язовою атрофією.

У коментарі Назарій заперечив всі звинувачення у шахрайстві, зазначивши, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. Він також додав, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, тоді як його потреба становить приблизно 40 флаконів. Крім того, йому потрібні кошти на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.