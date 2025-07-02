Розслідування страт українських військових: 268 випадків підтверджено

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На сьогоднішній день триває розслідування 268 випадків страт українських військових, які були скоєні російськими солдатами. Цю інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, що відбулася 2 липня.

Омбудсман зазначив, що кількість таких випадків значно зросла за останній рік.

Крім того, напередодні Лубінець повідомив про можливий випадок страти українського полоненого. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.