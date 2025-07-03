Процю повідомило видання “Крим Реалії” … відання “Крим Реалії”

Проєкт “Крим Реалії” у рамках ініціативи “Груз 200” виявив, що серед 106 нещодавно встановлених некрологів загиблих учасників війни проти України щонайменше 20 осіб походять з окупованого Криму і раніше перебували в ув’язненні. Багато з них підписували контракти прямо у в’язницях, а деякі свідомо обрали участь у бойових діях, щоб уникнути судового вироку.

Цю інформацію оприлюднили 2 липня. Зокрема, Антон Фокін зі Старого Криму у 2024 році проходив обвинуваченим у справах, пов’язаних із наркотиками, але його справа так і не дійшла до вироку – він вирушив на війну проти України.

Віталій Бедоєв із Севастополя також перебував під слідством, однак вирішив служити, щоб уникнути суду. У його справі зазначено, що “місцезнаходження обвинуваченого невідоме”.

Офіційні джерела в Криму описують таких осіб як добровольців, які “вирішили захищати Батьківщину”. Деякі некрологи обережно натякають на їхнє минуле. Наприклад, у прощальному тексті про Сергія Савчука, засудженого у 2023 році за збут наркотиків на 8 років, зазначено: “У кожного свій шлях у виконанні обов’язку захисту Вітчизни”.

Крім того, Євген Куртенков з Багерова офіційно позиціонується як чоловік волонтерки і нагороджений боєць, але журналісти виявили, що він неодноразово був судимий ще до 2014 року, мав проблеми з психотропами, перебував під наглядом поліції, а під час служби проходив у кримінальній справі в російському військовому суді, деталі якої залишаються засекреченими.

Раніше проєкт “Груз 200” повідомляв, що станом на 29 червня вдалося ідентифікувати 1408 тіл загиблих кримчан у війні проти України на боці Росії. Це на 126 осіб більше, ніж на початку квітня.